تأجيل طعن متهمي «أنصار بيت المقدس» لجلسة 25 نوفمبر

تأجيل محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس» على الأحكام الصادرة ضدهم العام الماضي من محكمة الجنايات، لجلسة 25 نوفمبر لاستمرار المداولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية «أنصار بيت المقدس» على 208 متهمين بالقضية، كان أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.

إعدام 37 متهمًا في القضية

وقضت الجنايات بإعدام 37 متهما وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ 21 متهمًا، وبالسجن نوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.

القضية ضمت 830 شاهدًا

الجدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.