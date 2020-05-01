مروان عن دور المجند صاحب سؤال "سبب تسمية أنصار بيت المقدس": "الاختيار" زود حبي لمصر

"هما الناس دي يا فندم ليه مسميين نفسهم أنصار بيت المقدس؟".. سؤال طرحه أحد جنود الكتيبة 103 على القائد أحمد منسي، في ظلام ليلة من ليال الخدمة في سيناء، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار، فأجابه منسي الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، بأنهم يستغلون عاطفة الشباب والرجال وإيهامهم بأن ذلك خطوة لتحرير القدس والصلاة في الأقصى، "مين فينا مش نفسه يحرر القدس ويصلي في المسجد الأقصى، هما بيلعبوا على الحتة دي بيلموا الرجالة والشباب عشان يحرروا القدس بس مش بيحرروها بيحاربونا إحنا مع إننا مسلمين زيهم يعني هما نصابين"، جاء ذلك في المشهد الذي أثار انتباه المشاهدين وتصدرت تلك الإجابة صفحات موقع فيس بوك.

العسكري عبدالجواد ضمن أحداث مسلسل الاختيار، هو صاحب السؤال المتعلق بسبب تسمية جماعة أنصار بيت المقدس بهذا الاسم، يجسد دوره الشاب مروان عبدالحفيظ، اعتبر مشاركته في أحداث الاختيار ضمن جنود الكتيبة 103 صاعقة إضافة له في مشواره الفني، فهو وحسب وصفه لـ"الوطن" اكتسب خبرة من توجيهات ونصائح الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي أثناء تصوير الأحداث.

على المستوى الشخصي، استفاد مروان من مشاركته في مسلسل الاختيار باكتشاف أمور لم يكن على علم بها من قبل زادت انتماءه وحبه للوطن بشكل أكبر، "حسيت إني فخور بجيش مصر وبدوره العظيم وتضحياتهم ورجعلي ذكرياتي مع الخدمة العسكرية في الجيش"، حسب تعبيره.

من مشاركتي في المسلسل عرفت حاجات مكنتش أعرفها وزاد فخري وانتمائي للوطن والجيش

الظهور الأول للعسكري عبدالجواد الذي يجسده مروان ضمن عساكر الكتيبة 103، كان في الحلقة الخامسة حين طرح منسي سؤال على العساكر، "إحنا هنا ليه بنعمل إيه؟"، فبدأ العسكري عبدالجواد بالرد قائلا: "إحنا هنا عشان ندافع عن أرض الوطن يا فندم"، ليجيب عليه منسي، "ده تقوله في مواضيع التعبير أنا عايز إجابة واضحة إنتم هنا جايين ليه".

في نهاية المشهد اضطر العسكري عبدالجواد إلى أن يكشف عن سر وجوده ضمن الكتيبة، بأنه جاء لإنهاء الخدمة العسكرية قائلا: "أي وظيفة مش هتقبل بيا غير لما أخلص الجيش"، وهنا بدأ منسي يحث رجال كتيبته على إدراك أهمية تواجدهم في سيناء لحماية حدود الوطن وحماية أهاليهم، ويستلم راية الدفاع من بعدهم جنود آخرين لتبقى مصر وشعبها في أمان، واعتبر مروان هذا المشهد واحدا من المشاهد التي أثرت فيه نفسيا وزادته حبا للوطن على المستوى الشخصي في الحقيقة.

بعد تصوير ذلك المشهد، فوجئ مروان بالفنان أمير كرارة يوجه له الشكر على تأدية المشهد بملامح وجه واقعية، "أمير كرارة قال للمخرج بيتر ميمي إني قدمت المشهد كويس وطول وقت التصوير كان بيشجعنا وبيعلمنا".

مروان: اتفرجت على فيديوهات لتدريبات الصاعقة ودرست شخصية العسكري عبد الجواد الحقيقي

العسكري عبد الجواد، ظهر أيضا في أحد المشاهد المؤثرة ضمن أحداث الحلقة الخامسة نفسها، أثناء خلال هجمات الكتيبة على الإرهابيين، وظهر حاملا سلاحه بجوار منسي يسأله: "يا فندم إيه الأسلحة اللي معاهم دي كلها؟"، فأجابه: "أنت فاكرنا جايين نحارب عيال بشباشب".

فور وقوع اختيار المخرج عليه، استعد مروان جيدا لدور العسكري عبدالجواد في الكتيبة 103 صاعقة، وبدأ بمتابعة مقاطع فيديو لتدريبات الصاعقة والكتيبة 103 تحديدا، حتى تابع شخصية العسكري عبدالجواد الذي استشهد في الحقيقة ليتمكن من تقمص الشخصية بدقة وواقعية ساعده في ذلك نصائح المخرج بيتر ميمي في كل مشهد للكتيبة قبل التصوير، بحسب قول مروان صاحب شخصية العسكري عبدالجواد في أحداث مسلسل الاختيار