برلماني يوضح إجراءات استخدام المركبات في الإعلانات بعد تعديل قانون المرور

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية التعديلات التشريعية التي أدخلت مؤخرًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973 وبعض أحكام قانون الطفل، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلساته السابقة.

وقال «أبو هميلة» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المقترح المقدم بشأن تنظيم وضع الإعلانات على المركبات وفقًا للمعايير المعمول بها في العالم بأثره، تعد أحد أهم التعديلات التي جرى الموافقة عليها، من أجل القضاء على عشوائية وضع الإعلانات على كافة أنواع وسائل المواصلات، مما يسئ إلى الشكل الحضاري والنهضة التي تشهدها مصر الآن.

استعمال المركبات في الإعلانات

وأشار إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة، لايجوز استعمال المركبات في الإعلان، بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل، إلا بترخيص من قسم المرور المختص، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أن المعلن يقدم طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مدة إصدار الترخيص

ويصدر الترخيص وفقًا للتعديلات الجديدة لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، تحدد فئاته باللائحة التنفيذية للقانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، و10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

رخصة قيادة الموتوسيكل والإسكوتر

وتتضمن التعديلات على قانون المرور إصدار رخصة قيادة الموتوسيكل والإسكوتر، بدء من 16عامًا، ووفقًا للقانون تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والأوراق المطلوبة التي يترتب عليها استخراج رخصة القيادة.