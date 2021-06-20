برلماني يكشف حقيقة زيادة سعر زيت الطعام في التعديلات الجديدة

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بإدخال تعديلات على قانون القيمة المضافة لبعض السلع والزيوت، وبناءً عليه أقيمت لجنة استماع للشركات في البرلمان لسماع رأيها في طلب الحكومة الأخير، لافتا إلى أن الضرائب على الزيوت نصف في المائة، «محدش جاب سيرة زيادة سعر زيت الطعام نهائي».

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن الزيادة التي حدثت في زيت الطعام هي نصف في المائة ولن تزيد عن هذا، مبينًا أن الدولة ستغير ضريبة القيمة المضافة على بعض الزيوت وليس من بينها زيت الطعام بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر».

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «زيادة زيت الطعام بتاع الفول والطعمية مش هيزيد، وإحنا حريصين إن المواطن البسيط ميتأثرش بأي حاجة ولا زيادة في مشروع قانون تعديلات القيمة المضافة على الزيوت، وإحنا عارفين إن الزيادة هتأثر على المواطن البسيط اللي تحمل الإصلاح الاقتصادي والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وأصدرت وزارة التموين والتجارة بيانًا لها بداية يونيو الجاري توضح أنها خفضت أسعار الزيت من أصحاب مشروع «جمعيتي» ممن كان لهم أصدة متبقية من الشهر الماضي.

وتصرف التموين السلع لشهر يونيو بواقع 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الرابع مع تطبيق الأسعار الجديدة للزيوت 21 جنيه للعبوة اللتر و17 جنيه للعبوة 800 مللي.