السعودية تتخذ إجراء جديدا بشأن المعتمرين داخل المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية هي الإنجليزية والأوردية والفارسية والفرنسية والتركية والهوسا والبنغالية، عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم».

7 لغات لترجمة المسائل الشرعية بالمسجد الحرام

وأعدت «شؤون الحرمين» خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة من خلال توزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، بالإضافة إلى ترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

برنامج «نرشدكم بلغتكم» لترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين بالمسجد الحرام

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن برنامج «نرشدكم بلغتكم» يجيب عن أسئلة المعتمرين بترجمة المسائل الشرعية مباشرة، وذلك عبر الاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، كما أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية بلغ عددهم 23 ألفا و135 مستفيدا، خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال 7 مواقع داخل المسجد الحرام.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية بالسعودية، الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين؛ حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، لكل القاصدين.

إجراءات لتسهيل مناسك المعتمرين بالمسجد الحرام

أوضح «سعد البقمي»، أن الإدارة تحرص على توفير كل من شأنه يساعد في التسهيل على المعتمرين والإجابة على أسئلتهم من داخل وخارج المسجد الحرام، مضيفا أن عدد الجولات الرقابية التي تقوم بها الإدارة بلغت 355 جولة، تحسبا لمنع التجرؤ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، ويأتي ذلك حرص على سلامة التعامل مع الزوار والمعتمرين.