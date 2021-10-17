رئاسة شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام

استعدادات كبيرة قدمتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، في إطار عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية، حيث تعمل الوكالة على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص على تنفيذها.

تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام

وأكدت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الوكالة تعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبوابه، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم في المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.

يشار إلى أن السلطات في المملكة العربية السعودية، بدأت اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل عامين.