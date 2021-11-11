مدبولي يوجّه بتوفير ماكينات لتحويل الخيوط لحرير.. ومزارع لإنتاجه قريبا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في مشروعات إنتاج «الحرير»، موضحا أنّه نقطة مهمة في مجال الصناعات التي تستخدم مواد خام بمجال الحرير.

صناعة السجاد اليدوي

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له منذ قليل، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم، أنّ كل القرى في المحافظات التي تصنع السجاد اليدوي والحرير كانت تشكو من استيراد الخام بمغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أنّ عدد من المحافظات بدأت تبني إنتاج الحرير، وسيتم عمل مجموعة من المزارع التي ستنتج الحرير.

ماكينات متقدمة لتحويل الخيوط إلى حرير

وأوضح أنّه وجّه الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير ماكينات متقدمة تسهم في استخدام المادة الخام وتحويلها إلى خيوط بسرعة لتستخدم في مختلف الصناعات، لافتا إلى أنّه سيتم استيراد 10 ماكينات للحرير، توزع على المحافظات التي بدأت التجربة لتوفير فرص عمل، وفرص صناعية.