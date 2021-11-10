رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، ضرورة العمل على مدار الساعة؛ للإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقاً لأعلى المواصفات، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة أولاً بأول، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصري وبالدولة المصرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس، ومسئولي الجهات المعنية.

ولفت «مدبولي» إلى أنه بانتهاء هذا المشروع، تقدم الدولة المصرية للمنطقة والعالم أجمع، نموذجاً فريداً من التنمية الشاملة والمستدامة، يترجم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في مشروع قومي واحد.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها في القرى الأم وعددها 333 وحدة محلية، ونسب تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني، التي تضمنت أعمال الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء، وأعمال الاتصالات، والطرق والكباري، والمجمعات الحكومية، وسكن كريم.

كما تطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى الإيجابيات التي تم رصدها خلال زيارة القرى الأم، التي شملت البدء في أغلب المجمعات الحكومية والزراعية في الوحدات المحلية، وتوريد كميات كبيرة من المواد والكابلات والكبائن الخاصة بشبكة الاتصالات ومسارات الفايبر، وتنفيذ معدلات عالية من أعمال تطوير المدارس التي شملت إعادة أعمال عزل الأسطح ودورات المياه، وإعادة تأسيس الكهرباء والمياه، وحرص المحافظات المعنية علي تذليل كافة المعوقات لدي جهات التنفيذ بما في ذلك تخصيص الأراضي، وتوفير الموارد والقوي البشرية وغيرها، حتي يتسنى الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

تحديات مشروعات حياة كريمة

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي بعض التحديات التي رصدت خلال تنفيذ المشروع؛ بهدف التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تذليلها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للتوقيتات المحددة وبأعلى جودة، فضلاً عن التوصيات ذات الصلة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

ومن جانبه، استعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية الموقف التنفيذي لأعمال الاتصالات بالمرحلة العاجلة للمشروع، التي تضمنت الموقف التنفيذي لشبكة الألياف الضوئية، حيث لفت إلى أنه تم البدء في أعمال التنفيذ الميدانية في 30 قرية، وتم الانتهاء من قريتي الزرابي ومعصرة بحري بنسبة 100%، وأنه جار تنفيذ الأعمال في الأماكن المتاحة في قري المرحلة العاجلة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمكاتب البريد، أوضح المهندس رأفت هندي، أنه تم تطوير 624 مكتباً من إجمالي 839 مكتباً مستهدفاً، كما تم تطوير 11 مكتباً من 15 مكتباً مستهدف في القرى العاجلة، وجار التطوير والدراسة لأربعة مكاتب في الحصص وزاوية صقر وجزيرة سعود.

إنشاء 500 محطة محمول

ولفت «هندي» إلى أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمحطات المحمول، تم البدء في إجراءات إنشاء 500 محطة من صندوق الخدمة الشاملة و500 محطة من شركات المحمول لتغطية القرى وتوابعها، وتوفير خدمات المحمول للمناطق المأهولة بالسكان، ولفت إلى أنه جار تنفيذ 22 محطة محمول بواقع 10 محطات ممولة من صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلة إصدار الموافقات، و12 محطة ممولة من شركات المحمول حاليا تحت الإنشاء.

وأوضح أنه تم عقد الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية في 142 قرية، وذلك بهدف نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز الشمول المالي بالقرى لرفع وعي المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، كما تم تدريب 493 متدرباً في قري المرحلة العاجلة من مستهدف 2100 متدرب، ولفت إلى أن الشركة المصرية للاتصالات انتهت من التخطيط الفعلي لـ 60 قرية لبحث إمكانية زيادة إعداد نقاط توزيع شبكات الألياف الضوئية بها.

ومن جانبه، عرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي للأعمال التي تنفذها الهيئة في 24 مركزاً مستهدفاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتناول نسب التنفيذ فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وجهود تذليل المعوقات، وضمان سير العمل وفق البرنامج الزمني المقرر، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وبدوره، تناول المهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس، الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى المشروع، التي تتضمن توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة في خطة الشركة المصرية للغازات «إيجاس»، مؤكداً سعي الشركة إلى ضغط معدلات التنفيذ لسرعة توفير خدمة حضارية لأهالي القري، وإزالة أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذي لا يزال مدعوماً في موازنة الدولة.