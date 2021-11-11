جادو: دعوة السيسي لزيارة فرنسا تؤكد قوة مصر في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس محلي مدينة فرساي الفرنسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، اليوم، مهمة جدا وتعني مصالح استراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت بناء على رغبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باعتبار مصر قوة مركزية محورية في الشرق الأوسط، في ظل وجود اجتماع لمناقشة الأزمة الليبية.

السيسي يلتقي بمستثمرين فرنسيين

وأضافت عضو مجلس محلي مدينة فرساي الفرنسية، خلال مداخلة هاتفية في قناة TEN، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي بمستثمرين فرنسيين، الذين يريدون الدخول إلى السوق المصري الواعد اقتصاديا، فيظل التطور الأمني والاقتصادي لمصر، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.

ليبيا تشهد استقرار سياسي

وأوضحت عضو مجلس محلي مدينة فرساي الفرنسية، أن دولة ليبيا، تشهد استقرارا سياسيا في الوقت الحالي، وأمن ليبيا من أمن مصر، وهي تلعب دورا محوريا مهما في استقرار الدولة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن ليبيا لها مدلول كبير عند المصريين، لذا كان تدخل مصر لحماية حدودها حماية ليبيا في الوقت ذاته.

العالم كله يعرف الدور الذي تلعبه مصر

وأشارت «جادو»، إلى أن العالم كله يعرف الدور الذي لعبته مصر، ويطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر المقرر عقده في باريس غدا، بخروج كل المرتزقة من ليبيا، من أجل أن يعم الاستقرار على الأرض الليبية.

مصر أول الداعمين لدولة ليبيا

وتابعت عضو مجلس محلي مدينة فرساي الفرنسية: «مصر تدخلت في بداية لحل الأزمة الليبية، وساعدت في إيجاد استقرار سياسي في المنطقة، لذا تم توجيه الدعوة إلى مصر لحضور المؤتمر، فهي تضاهي دول العالم من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل وجود أمن وتقدم في مصر».