السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر المهم، تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

جهود مصر في مساندة ليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي المهم الذي تمر به حاليا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا

واضاف السفير بسام راضي، أنّ برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاءات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين، كما يجتمع الرئيس كذلك بعدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث بشأن دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية.