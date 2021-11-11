والد مريض الفشل الكلوي بعد توجيه السيسي بعلاجه: الريس مقصرش في حاجة

قال محمد، والد الشاب هادي، مريض الفشل الكلوي الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، إن ابنه اشتكى من وجود ألم في جنبه، في مارس الماضي، وعندما ذهب لإجراء فحوصات في مستوصف خيري، أعلنوا إصابته بفشل كلوي، مما دفعه لبيع جزء من جهاز ابنته ليعالج شقيقته، وبعد فترة طويلة، اقترح عليه الأشخاص طلب استغاثة من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، وبالفعل تواصل مع البرنامج وطلب مساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صلاة طوال الليل ليستجيب السيسي

وأضاف والد الشاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، «كنت بصلي بالليل وأقول يارب الرئيس يسمع صوتي وكانت قناة صدى البلد صورت معايا».

وأكد أن الله استجاب دعائه بعد أن وجه الرئيس بعلاج ابنه، «ربنا يخلي الرئيس ويعلى منه كمان وكمان، والراجل مش مقصر في أي حاجة في الصحة والنقل، وأنا من المطرية في القاهرة، وشوفت مشروعات كتيرة في المنطقة، وبقت منطقة زي التجمع والشروق بعدما كانت عشوائية».

منطقة المطرية أصبحت منظمة بعد أن كانت عشوائية

وأوضح والد الشاب هادي، الذي أمر السيسي بعلاجه، أن منطقة المطرية أصبحت أكثر نظاما بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسهل ذلك عليه الذهاب إلى مقر عمله بعد توسعة الطرق وتسهيل الحركة للمواطنين، سواء مستخدمي المواصلات العامة أو السيارات الخاصة، وهو الأمر الذي شعر به كل القاطنين في منطقة المطرية شرقي القاهرة.

العملية كانت هتتكلف 700 ألف جنيه

وأشار والد الشاب، إلى أنه تلقى مكالمة من رئاسة الجمهورية، بعد عرض مشكلته على قناة صدى البلد، من خلال برنامج صالة التحرير، مبينا أن وزير الصحة أرسل مندوبين من وزارة التضامن الاجتماعي، ومندوبين من الصحة، متابعا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يباركله ويبارك فيه، ويخليه ويحمي مصر دايما، لولاه مكنتش هاقدر أعالج ابني، والله العملية كانت هتتكلف 700 ألف جنيه، وآخرين يشيرون إلى أنها تتكلف 800 ألف جنيه، بس الحمد لله الدولة هتدفعها».

استجابات متكررة من السيسي

واعتاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستجابة للحالات الإنسانية التي تحتاج لعمليات، ولا تملك المال الذي يمكنها من إجرائها، حيث يوجّه بعلاج الحالات على نفقة الدولة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.