خروج 12 مصرياً من مصابي حادث سير في ليبيا وإعادتهم للمنوفية

كشف كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، عن خروج معظم الشبان المصريين الذين أصيبوا في حادث سير مروع في ليبيا، الذي أسفر عن مصرع أحد الشبان، وإصابة 15 آخرين، جميعهم من أبناء مركز تلا، موضحاً أن 3 حالات فقط من بين الإصابات لا زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات ليبيا.

تسليم المصابين للجانب المصري

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن القوات الليبية قامت بتسليم الشبان المصريين، بعد خروجهم من المستشفى، إلى الجانب المصري، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن، بينما توفى أحدهم نتيجة الحادث.

جهات الدولة تدخلت فور وقوع الحادث

وأوضح «السادات» أنه تواصل، منذ اللحظات الأولى، مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة، لمتابعة الحادث الذي وقع لعدد من المصريين في دولة ليبيا، موضحاً أن جميع جهات الدولة تدخلت فور وقوع الحادث والاطمئنان على حالة المصريين المصابين في الحادث المروع في ليبيا.