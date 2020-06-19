نفى رحيله منذ أسبوع.. وفاة مستشار محافظ المنوفية الأسبق في حادث تصادم

بعد بضعة أيام من نفيه شائعة وفاته في حادث على الطريق السريع، لقي الدكتور محمد السرسي مستشار محافظ المنوفية الأسبق والمذيع بفتاة "الحدث اليوم"، مصرعه في حادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" بمركز طوخ في القليوبية، فجر اليوم.

وأوضح مصدر طبي، أنه جرى الانتهاء من تصريح الدفن ويجرى تجهيز الجثمان للدفن.

وأكد مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن السرسي توفي في أثناء توجهه إلى مسقط رأسه، حيث كانت تسير أمامه عربة نقل ثقيل انفصلت المقطورة عنها واصطدمت بسيارته، مشيرا إلى أن المقطورة دمرت أحد معارض السيارات الموجودة على الطريق السريع.

كان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، ووفاة محمد السرسي مذيع، وتهشم معرض قطع سيارات نقل على الطريق.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وتبين أنه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق انفصلت المقطورة فأطاحت بسيارة ملاكي يقودها محمد السيد عبدالرحيم "الشهير بمحمد السرسي" مذيع في قناة الحدث، ثم انحرفت المقطورة مرة أخرى لتقتحم معرض قطع غيار سيارات عربات نقل.

وأكد محمود السرسي شقيق الدكتور محمد السرسي، لـ"الوطن"، وفاة شقيقه في حادث تصادم على الطريق السريع.