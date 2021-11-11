رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي منظمي الرحلات بألمانيا عبر «زوم»

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة؛ شارك الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عبر خاصية «زوم»، في الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة المصرية ببرلين، مع أهم منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بالسوق الألمانية.

وقد حضر الاجتماع السفير خالد جلال، سفير مصر في برلين، ومحمد فرج، الملحق السياحي بالمكتب السياحى المصري في برلين، ونوربرت فيبش، رئيس اتحاد الشركات الألمانية DRV.

ويعتبر هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التى يجريها المكتب السياحي المصري ببرلين مع متخذي القرار السياحي بالسوق الألماني ومنظمي الرحلات، للوقوف على آخر المستجدات والخطط، التي تم وضعها لدفع الحركة السياحية إلى المقصد السياحي المصري، وكذلك دراسة ومناقشة سبل التعاون خلال الفترة القادمة استعدادا للموسم السياحي الشتوي.

استعراض المميزات والمقومات الأثرية التي يتمتع بها المقصد المصري

وخلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة المميزات والمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تجعله في مصاف الدول السياحية، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع، وكذلك السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى التسهيلات والتحفيزات التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتشجيع منظمي الرحلات السياحية الكبرى على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري.

تحسن ملحوظ في حجم الطلب على المقصد السياحي المصري

ومن جانبهم، أكد منظمو الرحلات على أن هناك تحسن ملحوظ في حجم الطلب على المقصد السياحي المصري، وأن مصر تتصدر المقاصد السياحة بالسوق الألمانية في الوضع الراهن، كما أشاروا إلى أنهم يدرسون زيادة الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ، معربين عن سعادتهم باستمرار التعاون البناء والمثمر مع المكتب السياحي المصري ببرلين.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار اللقاءات بشكل دورى لدراسة ما يتطلبه السوق في المرحلة القادمة، لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.