الأرصاد: استمرار سقوط أمطار رعدية على أسوان حتى الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس، إذ شهدت العديد من المناطق أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بالبرق والرعد، وشملت مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وسفاجا والقصير، وامتدت لمناطق من جنوب البلاد مثل أسوان وإدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

الطقس خلال الساعات المقبلة

وأضافت «شاكر»، في تصريحات خاصة لتلفزيون «الوطن»، اليوم السبت، أن الأمطار سقطت على أسوان وباقي المناطق المذكورة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق، كما تعرضت بعض المناطق والطرق لسيول وأمطار غزيرة مثل أسوان ومرسى علم والقصير وسفاجا.

وأوضحت «شاكر» أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار سقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد بداية من قنا وحتى المنيا وأسيوط والأقصر وأسوان وسوهاج، وتكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وتكون رعدية في بعض فترات اليوم.

وأفادت «شاكر» أن بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ولا سيما الغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير وحلايب وشلاتين متوقع أن تستمر سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية عليها خلال الساعات المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تتزايد السيول على هذه المناطق نظرا للطبيعة الجغرافية والجبلية، وبالتالي الطرق المؤدية لهذه المناطق قد تشهد الميزد من السيول في الساعات المقبلة.

الأرصاد تحذر المواطنين بالابتعاد عن الطرق الجبلية والصحراوية

وأوضحت «شاكر» أنه بالنسبة لمدن جنوب سيناء من المتوقع أن تشهد أمطارا في الساعات المقبلة تكون متوسطة الشدة ورعدية، كما أن الطبيعة الجبلية في جنوب سيناء قد تعرضها لبعض تجمعات المياه.

وحذرت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في هذه المحافظات بالابتعاد عن التواجد على الطرق خاصة الطرق الجبلية أو الصحراوية نظرا لإمكانية حدوث سيول في الساعات المقبلة، لافتة إلى أن هذه الحالة مستمرة اليوم وتنخفض حدتها غدا لكنها ما زالت مستمرة بكميات أمطار أقل من اليوم.