متى يحق للمالك استرداد شقة الإيجار القديم من المستأجر؟.. قانوني يجيب

مازال الإيجار القديم يمثل مشكلة، تشغل أذهان الكثير من المواطنين، ومازال الجدل حولها مستمر، وحول ما سيؤول إليه مصير تلك العقارات المندرجة تحت قانون الإيجار القديم، ومن أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطنين حول مسألة الإيجار القديم، هي كيف يحق للمالك استرداد الشقة من المستأجر؟

شروط استرداد شقة الإيجار القديم

وفي هذا السياق، قال أحمد جاد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، المتخصص في القانون المدني والإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض الحالات في قانون الإيجار القديم تُمكن المالك من استرداد الشقة، وإلزام المستأجر بالإخلاء، موضحا: «تلك الشروط قد تضمنتها المادة رقم 18 من قانون الإيجار القديم».

وأشار «جاد» إلى شروط إلزام المستأجر بإخلاء الشقة، التي نصت عليها المادة رقم 18 من قانون الإيجار القديم، كالآتي:

- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم في جزء منه.

- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

- ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقصد الاستغناء عنه نهائيا.

طرق استخدام عقار إيجار قديم تؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء

- تغير نشاط العين المؤجرة.

- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة: (مقلقة للراحـة - ضـارة بسلامة المبنى - ضارة بالصحة العامة - أغراض منافية للآداب العامة) بموجب حكم قضائي نهائي.

- وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس في جريمة ماسة بالسمعة والشرف.