مدير عام «آثار الفيوم»: 7 جنسيات شاركت في مهرجان الفراعنة

قال سيد الشورى مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، إنَّ مهرجان الفراعنة الدولي يقام للعام الحادي والعشرين على التوالي، حيث بلغت مسافته 100 كم، ويبدأ من «هرم هوارة»، مشيرًا إلى أنه يمثل إحياءً لتقليد قديم يرجع إلى عصر الأسرة المصرية القديمة الخامسة والعشرين حيث كان يتمّ تدريب الجنود على الجري.

109 متسابقين منهم 23 أجنبيا يشاركون في المهرجان

وأضاف «الشورى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن هذا المهرجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنسيقية بالمحافظة، ويشارك فيه 109 متسابقين منهم 23 أجنبيًا مثل إنجلترا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا.

وتابع مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، أنَّ هيئة تنشيط السياحة وإحدى الشركات السياحية تجلبان المتسابقين وتنظم السباق، حيث تتولى الشركة مهمة التنظيم منذ 21 عامًا، لافتًا إلى أنَّ هذا المهرجان يعد أحد المهرجانات المرتبطة بالآثار في المحافظة، مؤكّدًا أنَّ تنظيم المهرجان هذا العام كان مختلفًا كما شهد مشاركة 7 جنسيات مختلفة.

احتفالية تعامد الشمس على معبد قارون

وواصل «الشورى»: «في 12 نوفمبر تمّ تنظيم السباق، وفي 21 ديسمبر سيكون لدينا احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قصر قارون»، مشددًا على أنَّ مشاركة المتسابقين الأجانب تؤكّد أنَّ مصر تحترم العالم كما أنَّها بلد الأمن والأمان.

وأردف مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم: «الفترة الأخيرة ورغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أنَّ الفيوم لديها 3 بعثات أجنبية من فرنسا وإيطاليا وأمريكا في آخر 3 أشهر، وهو ما يروّج للسياحة المصرية، إضافة إلى اكتشافاتها المهمة».