مدبولي يتابع إنشاء مجمع السويس الطبي استعدادا لـ«التأمين الشامل»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء المجمع الطبي في مدينة السويس، والذي ينفذ ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويتضمن المشروع 5 مباني، هي مبنى رئيسي يحتوي على الطوارئ والأشعة والتعقيم والمطابخ والمغاسل والمشرحة، ومساحته البنائية 47 ألف متر مسطح بطول 3 أدوار.

كما يتضمن المجمع مبنى العيادات الخارجية، على مساحة 5500 متر مسطح، مكون من 3 أدوار به العيادات المختلفة وملحقتها.

ويضم المبنى الثالث سكن التمريض على مساحة 2400 متر مسطح مكون من 4 أدوار، ومبنى سكني للأطباء، ومباني خدمية.