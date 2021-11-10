«الرعاية الصحية»: جميع خدمات التأمين الصحي الشامل مميكنة (فيديو)

قال الدكتور محمد أنور، مدير إدارة البيانات والإحصاء والتقارير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن نظم الميكنة والتحول الرقمي جزء من رؤية الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن كل الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية والمراكز والمستشفيات في مستشفيات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الإسماعيلية، والأقصر» تم ميكنتها بشكل كامل.

الوحدات والمراكز الصحية تقدم خدمات الرعاية الأساسية

وتطرق مدير إدارة البيانات والإحصاء والتقارير بالهيئة العامة للرعاية الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إلى الخدمات الطبية المقدمة في المحافظات الثلاث، بواقع 105 منشآت طبية، موضحًا أن الوحدات والمراكز الصحية تقدم خدمات الرعاية الأساسية ويتم عمل ملف صحي إلكتروني لكل مستفيد، وفي حالة احتياج المريض للإحالة إلى درجات طبية أعلى في المسشتفيات الخاصة بهيئة الرعاية يتم عمل إجراءات الاحالة الطبية بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى ملفات وأوراق.

بيانات المريض في المنظومة الجديدة تكون واضحة بشكل كامل

وتابع مدير إدارة البيانات والإحصاء والتقارير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن بيانات المريض في المنظومة الجديدة تكون واضحة بشكل كامل بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية للمريض، وفي حالة طلب عمل الأشعات والتحاليل ضمن الإجراءات التشخيصية يتم تركيز نتائجها بشكل إلكتروني بما يضمن مراجتها باستمرار وعدم ضياعها.

الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تبدأ من الاتصال بالخط الساخن

وأشار محمد أنور، إلى أن الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تبدأ من الاتصال بالخط الساخن 15344، موضحًا أن هناك محور هام للغاية مرتبط بالتحول الرقمي، يتمثل في البنية التحتية المعلوماتية وتشمل كل منشآت الرعاية الصحية التي تم توصيلها بشكل كامل عن طريق خطوط ربط مباشرة بمركز البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الإلكترونية.