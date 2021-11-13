إخلاء عقارات مجاورة لآخر منهار بروض الفرج

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 شارع سيدي الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحي روض الفرج، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

محافظ القاهرة يتابع الموقف

وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كل الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة.

غرفة العلميات تلقت بلاغ بانهيار عقار بمنطقة روج الفرج

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية وتم إخلاء العقارات المجاورة إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.