اشتراطات البناء الجديدة.. الحد الأدنى لعرض الواجهة

مع زيادة تساؤلات المواطنين عن اشتراطات البناء الجديدة وهل عرض الواجهات المحدد ضمن الاشتراطات ينطبق على كل الحالات التي ترغب في الحصول على ترخيص بناء أم لا، أكدت اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بالمدن، في ردها أن البند الخاص بشرط الحد الأدنى لعرض الواجهة 8.5 متر يطبق على قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترا مربعا، بعد أن كان عرض الواجهات في كل قطع الأراضي لا يقل عن 8.5 متر وذلك للتيسير على المواطنين، كما أن مساحة الأرض الأقل من 175 مترا يتم البناء عليها كاملة.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة اتباع عدة خطوات تبدأ بالتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي التابع له للحصول على بيان صلاحية، ويقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية، وإرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الجامعة المختصة لاعتماد بيان صلاحية الموقع وإرساله إلى المركز التكنولوجي.

خطوات الحصول على ترخيص

وتشمل خطوات الحصول على ترخيص البناء بالمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، التقدم بطلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي على النموذج الخاص بذلك من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شاملا نموذج إعداد الترخيص، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، وتقدير قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق، مع تقديم بيان صلاحية للموقع، وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي، وشهادة المتغيرات المكانية، مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري، وترسل المستندات المطلوبة الى المركز التكنولوجى وهو يخاطب الجامعة لمراجعة أوراق الترخيص للبت فى الطلب.

وفي حالة الموافقة على طلب ترخيص البناء يجب قيام صاحب الشأن أو المهندس القائم على الأمر بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في أعمال البناء وفق الترخيص قبلها بأسبوعين على الأقل.

تفعيل دور اتحاد الشاغلين

وتتضمن عملية استخراج تراخيص البناء الجديدة أن تصبح رخصة البناء عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، مع تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وإصدار شهادة صلاحية الموقع للبناء في مدة لا تتعدى أسبوعين، علاوة على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية إلى تجاري وخلافه.