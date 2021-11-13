حبس متهمين أصابا زوج شقيقتهما برش خرطوش لخلافات عائلية ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإصابتهم زوج شقيقتهم برش خرطوش في مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال مبلط سيراميك مصاب برش خرطوش بالركبة والساق اليسرى والكتف الأيسر.

خلافات زوجية وراء مشاجرة بنها

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه «إبراهيم.م.إ»، 32 عامًا، مبلط سيراميك، مقيم قرية بطا دائرة المركز، وأشقاء زوجته كل من «إ.ح.ع»، 32 عامًا، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و«ح.ح.ع»، 34 عامًا، مبيض محارة، بسبب خلافات عائلية بين المجني عليه وزوجته، فقام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته أحدث إصابة المجني عليه.

ونُقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وضُبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما ضُبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس تاجر مخدرات بحوزته 90 طربة حشيش ببنها

فيما أمرت نيابة قسم بنها بحبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 90 طربة حشيش قبل ترويجها فى مدينة بنها، وكلفت النيابة المباحث بإعداد التحريات اللازمة وسرعة ضبط شريكه الهارب.

ووردت معلومات سرية لرئيس مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية، تفيد قيام عنصريين إجراميين مقيمين فى محافظة الشرقية بترويج المخدرات في قرى ومدينة بنها.

وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير الأمن، فوجه بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد عناني مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من إحدى مناطق محافظة الشرقية، ولهما معلومات جنائية، إذ تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وفي أحد الأكمنه أُلقي القبض على أحدهما أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش زنة 9 كيلو جرامات وطبنجة، وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ900 ألف جنيه.