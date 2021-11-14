الصحة تحسم الجدل حول فيروس الجهاز التنفسي المخلوي «RSV»: خطير للرضع

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي «rsv»، خاصة بعد ذعر أولياء الأمور، وقامت الوزارة بتعريف المرض وكذلك أعراض الإصابة به، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

الفيروس يحدث لبعض الدول ومنها مصر وقت تغير الفصول

وقالت الوزارة في تقرير لها إن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد، لافتة إلى أنه من أشهر الفيروسات التى تسبب أعراضا تنفسية في جميع دول العالم ومنها مصر وقت تغير الفصول.

التعافي من الفيروس في غضون أسبوعين

وتابعت الوزارة، يتعافي الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين، ويمكن أن يكون خطيرا خاصة عند الرضع وكبار السن، مشيرة الى أن فيروس الجهاز التنفسي الخلوي، هو السبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصبيات «التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة»، والالتهاب الرئوي، وهى عدوى الرئتين عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الجهاز التنفسي المخلوي، وقالت عادة ماتظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي فى غضون من 4 لـ6 أيام بعد الإصابة وتشمل أعراض العدوى.

أعراض مرض الجهاز التنفسي المخلوي

وأوضحت أن الأعراض تتمثل في سيلان الأنف وقلة الشهية والسعال والعطس والحمي والصفير، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تظهر عادة على مراحل وليس مرحلة واحدة في الأطفال المصابين بهذا الفيروس، وقد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.