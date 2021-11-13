خطة عاجلة من «الصحة» لمواجهة السيول بعد أمطار أسوان.. في مقدمتها فريق انتشار سريع

أعدت وزارة الصحة والسكان خطة لمواجهة السيول خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتستهدف بها تقديم رعاية طبية بشكل متكامل والإشراف على المصابين اثر حدوث السيول لحين الاطمئنان عليهم والتعافي التام وخروجهم من المستشفيات والتأكّد من جاهزية مديرية الصحة بالمحافظة التي وقعت بها السيول من كل الإمكانيات من حيث توفير الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم.

غرف عمليات وتحديد نقاط الإسعاف في موقع الحدث

واعتمدت وزارة الصحة، في خطتها التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، على مجموعة من الركائز أهمها حصر جميع المستشفيات في المحافظات المتوقع حدوث سيول فيها وكذلك المحافظات المجاورة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الإمكانيات التي تمكنها من التعامل مع الحدث وقدرتها على الاستيعاب ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات، وبعد ذلك التركيز على العمل على تجهيز وسائل الاتصال المستمرة بين مراكز ونقاط الإسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الإسعاف الأخرى المجاورة وغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الصحة.

وترتكز خطة وزارة الصحة، على انعقاد غرفة عمليات بالمديرية موازية لغرفة العمليات الرئيسية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمديرية وتتشكل من مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير الطب العلاجي، ومدير الطب الوقائي والأمراض المعدية والمتوطنة ومدير إدارة الصيدلة ومدير الإسعاف بالمحافظة ومدير إدارة بنوك الدم.

استقبال بلاغات المواطنين عبر رقم الإسعاف 123

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه يتمّ الإعلان في جميع المحافظات التي وقعت بها السيول عن استقبال البلاغات من المواطنين عن طريق رقم الإسعاف 123، وتجهيز أقرب المستشفيات والمراكز الصحية بهذه المستشفيات ورفع أعلى درجات الاستعداد بها فضلا عن إرسال فريق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف لتحديد الإصابات وكذلك تصنفيها وتحديد المستشفى الذي يمكن نقل المصابين لها.

تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الخاصة القريبة في حالة واحدة

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّه يتمّ تحويل الحالات الحرجة التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة، وكذلك المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة في مكان الحدث في وقت سريع، ومتابعة حالات المصابين وتوفير كل المستلزمات الطبية والدعم النفسي أيضًا لأسر المصابين والضحايا.