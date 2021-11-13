صحة البرلمان: هيئة الدواء وافقت على لقاح كورونا المصري بعد التجارب

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هيئة الدواء المصرية وافقت على الملف الخاص بلقاح فيروس كورونا المصري، المحضر من قبل المركز القومي للبحوث، قائلا:«اللجان في هيئة الدواء المصرية سمحت بعمل التجارب الإكلينكية للقاح على المتطوعين والإجراءات السريرية، حيث جرى اعتماد جميع الإجراءات التي تمت على اللقاح قبل السريرية»، لافتا إلى أن الهيئة سمحت بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين بعد مراجعة الملف كاملا.

العليا للفيروسات: هيئة الدواء وافقت على لقاح كورونا المصري

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة عمل التجارب للقاح كورونا المصري على المتطوعين حتى أخذ الموافقة النهائية على الاستخدام من قبل هيئة الدواء ليتواجد في السوق المصري، منوهاً إلى أن النتائج الخاصة باللقاح المصري مبشرة بعد الدراسات التي تمت مراجعتها، ما أعطى الثقة لهيئة الدواء المصرية للموافقة عليه.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر غدا أن يقوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بإعطاء شارة البدء في إجراء التجارب على المتطوعين للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث، لافتا إلى أنه جرى تعبئة وتجهيز ما يقرب من 2000 عبوة من اللقاح لتكون النواة الأولى للمتطوعين، موضحاً أن هيئة الدواء وافقت على الملف كاملاً للقاح بعد اكتمال جميع الاشتراطات وتحقيقها والتأكد من جميع النتائج الإيجابية التي حققتها التجارب على الحيوانات، منوهاً إلى أن جميع الإجراءات التي تمت لتحضير اللقاح تأتي وفقاً للخطوات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية.