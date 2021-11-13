انطلاق الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة» بأكاديمية الأوقاف الدولية

انطلقت الدورة الأولى من مبادرة «سكن ومودة»، اليوم السبت، التي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد 84 من المدربات من الواعظات المعتمدات ضمن المبادرة.

استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن

وفي كلمته في افتتاح الدورة الأولى رحب الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بالواعظات المتدربات، مؤكدًا أهمية مبادرة «سكن ومودة» لما لها من أثر إيجابي على المجتمع، وأن هذه الدورة تهدف إلى الارتقاء بدور الواعظات في إرساء دعائم الأسرة المصرية، مبينا أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة فأسرة مستقرة تعني دولة مستقرة قوية.

حسام الدين يثمن حرص وزير الأوقاف على تثقيف الواعظات

فيما ثمن الدكتور حسام الدين موافي أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التطوير والتثقيف للواعظات من خلال التدريب المستمر، مبينًا أن سبب استقرار الأسرة هو السكن والمودة، وأن وزارة الأوقاف قد أحسنت الاختيار حين أطلقت على هذه المبادرة «سكن ومودة»، مؤكدًا أن الحياة الأسرية تبنى أساسًا على المودة والرحمة وأنها سكن واستقرار، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»

وأشار إلى أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق لذلك يجب أن نتنبه جيدًا عند بناء الأسرة وهو ما أكد عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في أحاديث كثيرة منها قوله (صلى الله عليه وسلم) : »تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وقوله (صلى الله عليه وسلم): «إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ»، فالأخلاق هي أساس الاختيار لبناء أسرة تنعم بالسكن والمودة والرحمة.