إطلاق أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، إطلاق أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة، في الثانية عشرة ظهر 31 أكتوبر الجاري، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستقرار الأسري والمجتمعي، والتي تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.

وتتضمن الفعالية، محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة بالمبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

رابط الالتحاق بدورات سكن ومودة

ووضعت الوزارة رابطا للراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الدورات لتسجيل بياناتهم، وللتسجيل اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الراغبين في الثقافة الإسلامية الصحيحة من اختطاف أي جماعات ذات توجهات متطرفة لهم.

فتح باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية

وقررت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية لهذا العام الدراسي 2021 / 2022م لحملة المؤهلات الجامعية؛ للراغبين في الالتحاق تسجيل بياناتهم على الرابط الذي يلي الخبر؛ علمًا بأن الدراسة ستكون مزيجًا بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بعد، وأنه لابد من حضور 70% من المحاضرات الفعلية، كما أنه لابد من اجتياز اختبار القبول، على النحو التالي:

1. حفظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم كاملا مع فهم معاني الآيات.

2. اختيار ثلاثة كتب من سلسلة رؤية للمناقشة فيها عند المقابلة، علمًا بأن أعداد السلسلة متوفرة بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، وعلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا، وللالتحاق اضغط على هذا الرابط.