21 أسرة تضررت في حريق معرض ملابس طهطا والخسائر بالملايين

لحقت خسائر فادحة بأصحاب المحلات التي احترقت داخل معرض للملابس والمفروشات بشارع بورسعيد، بمدينة طهطا شمال سوهاج، ووفق الحصر الذي نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، فإن عدد الباكيهات التي احترقت 24 وهي عبارة عن مكان تعرض البضاعة بداخله، ويمتلك تلك الباكيهات 21 شخصا.

وأكد الأهالي المتضررين أن خسائرهم بالملايين وأنهم اشتروا بضاعتهم بالدين من التجار ولديهم التزامات مالية تجاههم لأنهم موقعين على إيصالات أمانة، موضحين أن أقل باكيه تقدر قيمة البضاعة بداخلها بحوالى 500 ألف جنيه، مطالبين بأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتعويضهم عن الخسائر التي حدثت.

أصحاب المحلات: الخسائر تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه

وقال أحمد سعد، أحد ملاك المستأجرين في المعرض، إن الحريق اندلع حوالى 11 مساء أمس بعد إغلاق المعرض بالكامل، وأنه فور تلقيه الاتصال هرول إلى المنطقة فوجد المعرض يحترق بالكامل وسيارات الإطفاء تحاول إخماد النيران، وأضاف أن المكان احترق بالكامل وخسائر أصحاب المحلات تتخطي 10 ملايين جنيه.

وأضاف سعد، أن المعرض به كافة وسائل الحماية وتوجد به حنفية حريق وطفايات، وحصلوا على موافقة الدفاع المدني قبل تشغيل المعرض، موضحا أن المعرض يضم ملابس وأحذية، واكسسوارات ومفروشات، وخردوات، وأدوات مدرسية، وأن جميع العاملين في المعرض من الشباب، اشتروا بضاعتهم بالتقسيط من التجار وأنهم مطالبين بتسديد تلك الالتزامات، كما أن مصدر دخلهم الوحيد قد انقطع بسبب الحريق.

المحافظ يكلف بحصر الخسائر وتعويض المتضررين

من جانبها قالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إنه جرى حصر أعداد المتضررين وبلغوا 21 شخصا، مؤكدة أنه جرى حصر حجم الخسائر لكل شخص تمهيدا لصرف التعويض المناسب، مضيفة أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي، أثناء غلق المعرض، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لإخماد النيران، وتم رفع أنقاض الحريق بالكامل بمعدات الوحدة المحلية.

وأضافت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كلف اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحريق للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع.