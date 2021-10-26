محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على النقيب عبد الرحمن فواز

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، زيارة للنقيب عبد الرحمن فواز، معاون مباحث مركز شرطة المنشاة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، بمستشفى سوهاج الجامعي.

مثال يحتذي في الشجاعة والتصدي للعناصر الإجرامية

واطمأن محافظ سوهاج ومرافقوه على استقرار الحالة الصحية للنقيب «عبد الرحمن»، متمنين له الشفاء العاجل، والعودة لأسرته وعمله في أسرع وقت، وأكد المحافظ أنه مثال يحتذي لرجال الشرطة في الشجاعة والتصدي للعناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن.

إصابة النقيب «فواز» أثناء حملة أمنية بقرية «الشواولة»

وأصيب النقيب عبد الرحمن فواز بطلق ناري أثناء مشاركته في حملة أمنية بدائرة مركز المنشاة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وكان الضابط المصاب يقود حملة أمنية بقرية «الشواولة»، دائرة مركز المنشاه لضبط أحد المطلوبين، وفور وصول القوة، أطلق الشخص المطلوب الرصاص من بندقية آلية، مما أسفر عن إصابة الضابط بطلق ناري في الصدر، وتم نقله للمستشفى واجراء جراحة عاجلة واستئصال جزء من الرئة.

ونفذت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بقيادة مدير أمن سوهاج عقب الواقعة، أسفرت عن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم عرضه على النيابة العامة عقب تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.