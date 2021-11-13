كيف تحمي منزلك من لدغ العقارب بعد ما حدث بأسوان؟.. السر في الحذاء

العقارب تلدغ أهالي أسوان، هكذا تصدرت المحافظة محركات البحث بعد استقبال مستشفى أسوان الجامعي، اليوم السبت، 80 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول بسبب موجة من الطقس السيئ والأمطار التي تحولت لسيول.

في هذا الصدد، كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن طرق الحماية من العقارب من خلال تجنب المشي بدون أحذية في المنازل، وفي حال السيول يجب ارتداء الأحذية قدر المستطاع لتجنب اللدغات.

ونوه رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بضرورة تجنب الاحتكاك المباشر بالمياه وتجمعاتها فدائما ما تختفي العقارب بداخلها بعد جرفها نتيجة مياه السيول الجارفة، لافتا لضرورة «اللي عنده حديقة يعمل سد عشان المايه متنزلش البيت والعقارب تدخله».

وعن ظهور العقارب في أسوان، قال «فهيم» إن الأماكن الجبلية والقريبة من الظهير الصحراوي هي الأكثر عرضة لظهور تلك النوعية من الحشرات والزواحف كالعقارب والثعابين، إلا أن ظهورها مرتبط بالسيول وليس الأمطار المتعارف عليها كون الأولى تتسبب في جرف التربة فتخرج العقارب بشكل أكبر كونها الأخف وزنًا وحجمًا من الثعابين.

وأوضح أن الحالات المصابة بلدغات العقارب نتيجة وصول مياه السيول إلى المنازل المنخفضة، التي تحمل معها كميات كبيرة من العقارب التي تعتبر الأماكن الصحراوية والجبلية بيئتها الأم.

موعد ظهور العقارب والثعابين

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن العقارب والثعابين تظهر خلال موجات الطقس الشديدة، كـ ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف أو انخفاض درجات الحرارة ووصولها للسيول في فصل الشتاء وتحديدًا في الأماكن القريبة من الجبال والصحاري.

ضرورة معرفة أماكن أمصال العقارب

واستبعد «فهيم» ظهور العقارب في المناطق القريبة من المناطق الصحراوية كمدينة 6 أكتوبر أو التجمع الخامس والقاهرة وحتى الأماكن الريفية مثل الدلتا، إذ أن تلك المدن على سبيل المثال تشهد أمطارًا لا تصل لحد السيول التي تجلب معها تلك النوعية من الحشرات والزواحف، منوهًا إلى أن في حال تعرض شخص للدغة يجب أن يعي الجميع أن تلك المنطقة بها عقارب أخرى فلا يوجد عقرب بمفرده.

وطالب رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بضرورة أن يعرف المواطن أماكن المستشفيات التي توفر أمصال العقارب حتى يتجه إليها في أسرع وقت في حال تعرض أحد أفراد الأسرة للدغات العقارب.