رئيس برلمان المجر: زيارة الرئيس السيسي لـ«بودابست» أعطت زخما للعلاقات

أكد رئيس البرلمان المجري «لاسزيو كوفر László Kövér» أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر الماضى أعطت زخماً للعلاقات الثنائية، وفتحت المجال أمام تعزيز التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان المجري، للسفير محمد الشناوي سفير مصر ببودابست.

تقدير مجري للمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين

وذكرت الخارجية، اليوم، السبت، أن رئيس البرلمان المجرى أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والمجر، خاصة وأن المجر تنظر لمصر كحليف قوي في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد السفير محمد الشناوي، سفير مصر ببودابست، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وعبر عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق على الأصعدة السياسية والبرلمانية في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، خاصة في ضوء رئاسة المجر الحالية لتجمع «الفيشجراد» الذي يضم كلا من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا.

تطورات العلاقات البرلمانية بين مصر والمجر

وتناول الجانبان تطورات العلاقات البرلمانية بين البلدين، وما تمثله الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى من إضافة هامة في سبيل تعزيز البعد البرلماني للعلاقات الثنائية، خاصة مع ما تشكله أطر التعاون بين البرلمانيين المصري والمجري من قناة رئيسية للتواصل تسهم في التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دوراً في تعميق الروابط بين الشعبين.