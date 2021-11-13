الأمطار نعمة بالشمال ونقمة بالجنوب.. حياة لأهالي مطروح وخطر في أسوان

في الوقت الذي تتضرر بعض المناطق من هطول الأمطار والسيول عليها في محافظات جنوب مصر، مثل أسوان والبحر الأحمر، بل وتشكل لهم مخاطر عديدة من انهيار المنازل وانتشار العقارب التى تجرفها المياه، تنتظر محافظات أخرى مثل مطروح والوادي الجديد سقوط الأمطار التي تستفيد منها في الشرب والزراعة.

فوائد السيول في بعض المحافظات

ويستفيد المواطنون من السيول في بعض محافظات مصر، بحسب المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، حيث يعتمد عليها الأهالي في الشرب في شمال مصر، خاصة السواحل الشمالية في مدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم والوادي الجديد والقرى والنجوع المحيطة بها، وذلك من خلال تخزينها في آبار رومانية ذات سعة كبيرة تصل إلى ما يقرب من 3000 متر مكعب، وآبار نشو، وخزانات كبيرة، متنوعة السعة.

كما تفيد الأمطار المراعي الطبيعية في الصحراء والزراعات الاستراتيجية التي يعتمد عليها مزارعو مطروح بزراعة أشجار الزيتون والتين واللوز، وزيادة الرقعة الزراعية، من خلال الشتلات التي توزعها وزارة الزراعة على المزارعين، من خلال الجمعيات الزراعية بدعم من الوزارة، وهي من أجود أنواع الزراعات «الأورجانيك» التي تعتمد على السماد العضوى، وتشرف عليها وزارة الزراعة.

لماذا تنتظر مطروح والسواحل الشمالية الأمطار؟

الأمطار بالنسبة لأهل مطروح وسكان سواحل مصر الشمالية الغربية حياة كاملة، وفقا لما يقوله كريم المعبدي من أهالي السلوم، «نعيش من خير مياه الأمطار، وننتظرها من العام للعام، فهي تشكل لنا كل شيء نأكل من الزراعة منها، ونشرب منها، ونقوم بتربية المواشى من النباتات التى تنبت بعد سقوطها الأغنام والماعز والإبل، فالعام المطير هو عام الخير في صحراء مصر الغربية، نسعد بسقوط الأمطار وننتظرها، ونصلى من أجل تأخر سقوطها مثل هذا العام، والسنوات التى لا تشهد سقوط أمطار تكون جدب بلا زرع أو ماء».

أضرار السيول على أسوان وجنوب مصر

وتسببت السيول التى سقطت على أسوان في الساعات الماضية في انهيار بعض المنازل، وإصابة 400 مواطن بلدغات العقارب التي حركتها شدة السيول من الجبال تجاه المناطق السكنية، كما تتضرر بعض مناطق جنوب مصر في البحر الأحمر كرأس غارب من السيول والتي أدى سقوطها منذ سنوات إلى غرق مناطق سكنية كاملة وقطع طرق وشبكات كهرباء وشل في المرافق العامة.