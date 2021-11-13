الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من السيول في بعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تشهد البلاد حالة من استمرار هطول الأمطار على مناطق من جنوب البلاد بداية من قنا، امتدادا إلى المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، سوهاج، لتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ورعدية في بعض فترات اليوم، بالإضافة إلى بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بداية من الغردقة، سفاجا، علم، القصير، حلايب، شلاتين، ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة، إلى غزيرة ورعدية خلال الساعات القادمة، كما يستمر تشكيل السيول على هذه المناطق، نظرا للطبيعة الجغرافية والجبلية لهذه المناطق، وأيضا الطرق المؤدية لجنوب البلاد من المتوقع أن تشهد سيول في الساعات القادمة.

موجة طقس سيء تضرب البلاد

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس، حيث شهدت العديد من المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة، وبعضها أمطار رعدية مصحوبة بضربات البرق والرعد، وشملت هذه المناطق حلايب، شلاتين، مرسى، علم، سفاجا، القصير، كما امتدت إلى مناطق من جنوب البلاد، منها أسوان، أدفو، الأقصر، قنا، سوهاج.

حيث شهدت تلك المناطق سقوط الأمطار مساء أمس، واستمرت طوال ساعات الليل، ومستمرة حتى الآن، كما تعرضت بعض المناطق للسيول والأمطار الغزيرة مثل أسوان، مرسى، علم، القصير، سفاجا، وهو ما نوهت إليه هيئة الأرصاد في البيانات الصادرة عنها، بالأمس.

وأضافت «شاكر» أنه من المتوقع أن تشهد كاترين، شرم الشيخ، ونويبع، سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية في الساعات القادمة، كما أنها معرضة لتجمعات المياه.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

ووجهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الابتعاد عن التواجد على الطرق وخاصة الطرق الجبلية أو الصحراوية، نظرا لحدوث سيول في الساعات القادمة.

ومتابعة النشرات الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على حالة الطقس، والابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا التي تحدث الزعر والبلبلة، وعدم القيادة على الطرق المؤدية لسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا لمناطق من جنوب الصعيد نظرا لتوقع حدوث سيول عليها، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار تجنبا للإصابة بالصعق الكهربي، وعدم ملامسة أي جسم معدني خلال حدوث البرق والرعد لأنه عبارة عن شحنات كهربائية.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع «الوطن» أنه من المتوقع أن تخف حدة الموجة غدا الأحد، ولكن بكميات أمطار أقل من اليوم، موضحة أنه من خلال متابعة الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية، فإن القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية بعيدة تماما عن حالة عدم الاستقرار، باستثناء بعض مناطق السواحل الشمالية، مثل مطروح والسلوم، فتشهد سقوط أمطار خفيفة، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أن تكونات أو سحب سوف يعلن عنها فورا، عبر وسائل الإعلام كافة.