حظك اليوم برج الحمل الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الاستقلالية والوضوح في الأراء، صفات يتميز بها مولود برج الحمل بكونه شخصية قادرة على تحقيق أهدافها بشكل كبير، إذ أنه يسعى دائما ليكون في مناصب عليا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية واهتم بصحتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.