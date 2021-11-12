حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية قيادية، يسعى دائما إلى الوصول للقمة في حياته العملية والعلمية، كما أنه وفي مع شريك حياته بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن تسترخي وترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، ويساعدك ذلك على اجتناب العيون وعدم إعلان أخبارك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.