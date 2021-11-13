أول تعليق من «الصحة» عن اقتراب دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة حددت 27 مركزا لتلقي لقاح كورونا لخدمة المواطنين في كل المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المراكز تم تخصيصها للمواطنين المتخلفين على الجرعة الثانية للقاح، أو في حال أخذ الجرعة الأولى من اللقاح في محافظة وموعد الجرعة الثانية جاء وهو في محافظة أخرى.

تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وأضاف المصدر أنه يمكن الذهاب إلى هذه المراكز من قبل المواطنين المسافرين وموعد السفر على وشك الاقتراب ولم تصل إليهم رسالة تفيد بموعد ومكان التطعيم ولكن في هذه الحالة يجب تقديم ما يفيد بأنه على مسافر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري للمساهمة في الحد انتشار العدوى والسيطرة على فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن هناك ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا ولكن هذه الحالات معظمها حالات بسيطة ومتوسطة و85% منها عزل منزلي، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات والسبب في ذلك هو اللقاح، فضلا عن أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا هناك انخفاض في معدلات الوفاة عكس الموجات الثلاث السابقة، ولا توجد أي مؤشرات للدخول في الموجة الخامسة للفيروس حتى الآن.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مسشتفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة والسكان خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286348 حتى اليوم.

وناشدت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت استمرار الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.