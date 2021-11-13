الزراعة: حققنا 60% اكتفاء ذاتيا من اللحوم الحمراء

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة السمكية، إن مصر تشهد طفرة زراعية كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى في مناطق متفرقة من الجمهورية وما تحقق من مشروعات ساهم في تخطي أزمة كورونا، والتي لم تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي في مصر ولم يحدث نقص في سلعة زراعية واحدة.

العام الماضي تم الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

وأوضح الصياد، في كلمته خلال مؤتمر الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة الذي تم تنظيمه اليوم بالقاهرة، أن الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي حقق طفرة كبيرة، وخلال العام الماضي تم الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتصدير بيض المائدة والكتاكيت، وبلغ الإنتاج من اللحوم الحمراء 600 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، بعدما كانت 52% فقط في الأعوام السابقة.

وأضاف أن هذا نتاج جهد كبير في التحسين الوراثي لقطعان الماشية التي أصبحت ضعيفة بفعل الزمن، بالإضافة الى مشروع البتلو الذي أنفق فيه ما يقرب من 6 مليارات جنيه من خلال قروض ميسرة للمربين.

19 ألف فدان لإقامة مشروعات للثروة الداجنة

وأكد أنه تم توفير 19 ألف فدان في عدد من المناطق لإقامة مشروعات للثروة الداجنة في عدد من المناطق الخالية من إنفلونزا الطيور سوف تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج الداجني من البيض واللحوم وتساهم في استقرار السوق.

أشار إلى أنه يتم اتباع استراتيجية واضحة خلال التعامل مع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي تراعي الظروف الطبيعية في مصر من عدم وجود مراعي، وكذلك الفقر المائي، حيث تعمل وزارة الزراعة على الحفاظ على توازن الأسعار والمنتج في نفس الوقت حتى لا يتعرض لخسائر، وذلك من توفير مدخلات إنتاج من أعلاف وأمصال، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم الكبير إلا أن التكلفة أكبر.

وأشار إلى أن الاسترتيجية أيضا تقوم على عدم استيراد سلع متوفرة في السوق المصرية، ولكن يتم فقط للتي بها نقص في المعروض في مصر، حيث يتم ضبط منظومة الاستهلاك حتى لا يحدث إغراق للسوق وتباع السلع بسعر عادل.