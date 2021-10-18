4 وزراء يتفقدون مشروع إنتاج الحرير ويفتتحون مصنع أعلاف بالوادي الجديد

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، بعض المشروعات والصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعي.

وافتتح الوزراء، مصنع أعلاف وتفقدوا أحد المطاحن ‏وصالة لتعبئة وتغليف التمور ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد يرافقهم بعض المحافظين ونوابهم، ‏وذلك في إطار زيارة وزير الزراعة للمحافظة للمشاركة في المهرجان الدولي للتمور.

القصير: الوادى الجديد محافظة واعدة.. وندعو كل المستثمرين للاستثمار فيها

‏وقال القصير، إنَّ محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي يكون الاستثمار فيها واعدًا، داعيًا كل المستثمرين للاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة من الاستثمار فيها وتنميتها وقال ان مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، إضافة إلى معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وأكّد وزير الزراعة، أنَّ المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحًا أنَّ الوزارة تقدم كل أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجًا قابلًا للتطبيق والتعميم بكل قرى الجمهورية.