درجات الحرارة اليوم الأحد 14-11-2021 في مصر.. أمطار متفاوتة الشدة

أعلنت الأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة، من خلال البيانات والتحديثات التي تصدرها الهيئة لحظة بلحظة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق بالبلاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل لمتوسطة في بعض المناطق، فضلاً عن انتشار الشبورة المائية في الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على البلاد كالتالي:

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة: أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، وأقصى جنوب الصعيد «السلوم، مطروح، أسوان، أبو سمبل»، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريباً.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب، شلاتين، مرسى علم على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 50% تقريباً».