الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة، من خلال البيانات والتحديثات التي تصدرها الهيئة لحظة بلحظة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وكشفت الهيئة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الموقعة غداً على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق بالبلاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل لمتوسطة في بعض المناطق، فضلاً عن انتشار الشبورة المائية في الصباح.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن الطقس غداً، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت الهيئة: أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، وأقصى جنوب الصعيد «السلوم، مطروح، أسوان، أبو سمبل»، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريباً.

وتابعت الأرصاد: «أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب، شلاتين، مرسى علم» على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 50% تقريباً».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 : 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 : 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20