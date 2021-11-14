سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-11-2021 في مصر

اهتمام كبير يوليه العديد من المواطنين والمستثمرين تجاه أسعار العملات وتحديدًا سعر الدينار الكويتي اليوم، وذلك بعد إعلان معظم الدول العربية والأجنبية فتح الطيران المباشر مرة أخرى، تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، في مجال أسعار العملات نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الأحد، نحو 51.75 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.32 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.39 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 48.37 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.75 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.39 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.37جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib 49.37 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.