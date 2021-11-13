المشدد 3 سنوات لأب و5 سنوات لأبنائه شرعوا في قتل نسيبهم لخلافات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لأب و5 سنوات لـ4 من أبنائه لشروعهم في قتل والد زوجة أحدهم «نسيبهم»؛ بسبب خلافات المصاهرة بدائرة مركز طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال وممدوح خورشيد وكيل النيابة وسكرتارية محمد فرحات.

تفاصيل إحالة المتهمين للجنايات

وجاء في أمر إحالة المتهمين من نيابة بنها الكلية كل من «س.ح.ش» 62 عاما بالمعاش وأبنائه «ع. س. ح»، و«ع. س. ح» سائق و«م. س. ح» و«ع. س. ح» وآخرين وهم «م. س. أ»، و«م. م. أ» بشروعهم في قتل المجني عليه «ع. ح. ش» مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء «شوم ورافع وسكين» وتربصوا له قباله منزله.

وما أن وصل ودلف إلى منزله حتى قاموا بالدخول خلفه واعتراضه حال صعوده السلم وضربوه مستخدمين الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم، محدثين إصابته المثبتة بالتقارير الطبية بغية الوصول لمأربهم بإزهاق روحة لوجود خلافات بينهم إلا أن أثر فعلهم قد خاب بسبب لا دخل لهم فيه وهو تدخل الأهالي للدفاع عنه وخضوعه بعدها للعلاج كما أنهم حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص من شوم ورافع وسكين دون سند قانوني؛ بسبب خلافات المصاهرة بين ابنة المجني عليه زوجة المتهم الرابع.

تفاصيل الأحكام علي المتهمين

وقد حكمت محكمة جنايات بنها حضوريا من الأول إلى السابع وغيابيا على الثامن وذلك علي «س ح ش» 62 عاما بالمشدد 3 سنوات عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف وعلى أبنائه «ع. س. ح» و«ع. س. ح» سائق و«س. ح. ش» و«م. س. ح» بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة «م. س. أ» و«م. م. ا»، عما أسند إليهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بلاغا من مأمور مركز طوخ بوجود مشاجرة بدائرة المركز وإصابة شخص في حالة خطيرة تم نقله إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين تعدي أب و4 من أبنائه وآخرين على المجني عليه بأسلحة بيضاء قاصدين موته إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الذي هو والد لزوجة أحد المتهمين وبينهم خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم للمحكمة.