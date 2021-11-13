متحف شرم الشيخ ينظم دورة تدريبية لتسليط الضوء على آثار جنوب سيناء

بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، نظم متحف شرم الشيخ دورة تدريبية لأمناء المتحف تحت عنوان «مدخل إلى آثار جنوب سيناء»، لإلقاء الضوء على آثار محافظة جنوب سيناء وتاريخها عبر العصور المختلفة.

الدورة امتدت لثلاثة أيام وتضمنت محاضرات علمية عن الفن الصخري

وأوضحت ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن هذه الدورة امتدت لمدة ثلاثة أيام، تضمنت عددا من المحاضرات العلمية عن الفن الصخري، وأهم مناطق النقوش بجنوب سيناء ومدلولتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أهم الاكتشافات الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، والمواقع الأثرية المختلفة بها، كما تطرقت الدورة التدريبية إلى كيفية التسويق لمختلف المناطق السياحية بالمحافظة.

شارك بهذه الدورة 11 متدربا من أمناء المتحف، الذين تم تكريمهم في ختام الدورة.