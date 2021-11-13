السياحة: 93% نسبة تنفيذ أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

قال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة للمشروعات، المشرف العام على القاهرة التاريخية، اليوم، إن مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني يتم طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إبريل عام 2017م، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني، الذي بدأت الأعمال به في فبراير 2018، وذلك بالتنسيق مع المسئولين من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات لمتابعة الخطوات الخاصة بالعملية الإنشائية أولا بأول، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهندسية بالمشروع إلى أكثر من 93% من إجمالي الأعمال.

تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر تطورات الأعمال في مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية؛ تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام على القاهرة التاريخية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وممثل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع الوزير على آخر تطور الأعمال الهندسية بالمشروع، التي قربت على الانتهاء؛ تمهيدا للبدء في إعداد العرض المتحفي ووضع الفتارين والقطع الأثرية بها، ووجه وزير السياحة والآثار، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمني المقرر، وبذل قصارى الجهد للانتهاء من جميع الأعمال لافتتاح المتحف الذي يعتبر عنصر جذب أساسي للسياحة الداخلية والخارجية لمدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتراثها الحضاري وبمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي عمر، أنه تم تحديد مسار الزيارة وأماكن الكافيتريات والمكتبة وقاعات المحاضرات وكبار الزوار، كما تم تخصيص قاعات لأنشطة البحث العلمي والدراسة، مثل قاعات العملة والبردي، وقاعة للاجتماعات والأنشطة التعليمية للأطفال.

20 ألف قطعة أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

وأكد الدكتور محمود مبروك، أنه تم الانتهاء من تحديد أماكن الفتارين والقطع الأثرية كبيرة الحجم وأبعاد القواعد الخاصة بها، ويعرض المتحف ما يقرب من 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية، بالإضافة إلى حديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

وأضاف مؤمن عثمان، أنه يتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومبان وأعمدة للإضاءة وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.