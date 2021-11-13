علاء يوسف: كلمة الرئيس السيسي أمام المؤتمر لاقت ترحيبا كبيرا من المشاركين

ثمن السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم ليبيا، مؤكدا أن رئيس الاتحاد الأفريقي استعان في كلمته بمقتطفات من كلمة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن أهم ما ميز المؤتمر، هو جمعه كل الدول لتشارك بشكل مباشر في التوصل لتسوية سلمية للأزمة الليبية، سواء في منطقة المتوسط أو الدول الأوروبية، أو دول تجمع الساحل والصحراء في أفريقيا، بخلاف الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين.

يوسف: للشعب الليبي حق في تحديد رؤيته لمستقبله وتلبيه طموحاته

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن المؤتمر شهد تواجدا لكل المنظمات الأقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في إطار الرغبة لتوجيه رسالة قوية من المجتمع الدولي، للتأكيد على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة، وحق الشعب الليبي في تحديد رؤيته لمستقبله وتلبيه طموحاته.

يوسف: الرسالة كانت واضحة من قبل المجتمع الدولي بضرورة احترام استقلال ليبيا

وأوضح أن الرسالة، كانت واضحة من قبل المجتمع الدولي بضرورة احترام سيادة واستقلال ليبيا، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق الاستقرار ومتابعة مسيرة الانتخابات، كما يوجد دعم كبير للأشقاء الليبيين في توحيد مؤسساتهم والمصالحة الشاملة من قبل المجتمع الدولي، وهو أبرز ما يميز مؤتمر باريس.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر لاقت ترحيب كبير من المشاركين في المؤتمر والأطراف الأخرى المشاركة، «كلمة رئيس اتحاد الأفريقي استعان فيها بكلمة الرئيس السيسي، وموقف مصر لم يتغير منذ 7 سنوات، وده محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي كله، لأنهم أدركوا أن هدف مصر هو تحقيق مصالح الشعب الليبي والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وكل الدول حريصة على التشاور والتنسيق مع مصر في الملف الليبي».

وتابع: «حسن النوايا المصرية كانت نقطة أنطلاق كبيرة، وأكدت للعالم كله صواب الرؤية والتقدير المصري لسبل التسوية السياسية في ليبيا».