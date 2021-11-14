زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من اليوم الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس الواقعة جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال، على عمق 7 كيلومترات، عند خط طول 56.06، ودائرة عرض 28.27، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الزلزال وقع على بعد 8 كيلو مترات من مدينة جويم

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في إيران، إن الزلزال وقع على بعد 8 كيلو مترات من مدينة جويم، و20 كيلو مترا من مدينة بناروية، و26 كيلو مترا من مدينة شهر بير، و211 كيلو مترا من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وكان زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب أمس السبت، مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.