أستاذ علوم سياسية: ليبيا تشكل قضية أمن قومي لمصر

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ليبيا تشكل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، بغض النظر عن مؤتمر باريس أو برلين، وتحكمهما حدود مشتركة وتداخل جغرافي وبشري وتاريخ مشترك يمتد عبر مئات السنوات.

كمال: وجهة نظر مصر تجاه الملف الليبي تتشابه مع وجهات العديد من الدول

وأضاف «كمال»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، السبت، أن القضية الليبية قضية مهمة بالنسبة لمصر، وبالتالي من المحتم أن تدعى مصر للمؤتمرات الدولية والاستماع لوجهة نظرها بالنسبة لليبيا، ومن حسن الحظ أن وجهة نظر مصر فيما يتعلق بالملف الليبي، هي نفس وجهة نظر العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، وبدرجة كبيرة ألمانيا.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه الملف الليبي هو الموقف الصحيح، وبفضل المؤسسات المصرية المختلفة وقيادتها استطاعت إقناع هذه الدول بوجهة النظر المصرية.

لا يوجد جدية من المجتمع الدولي تجاه إخراج المرتزقة

وأكد أنه في الوقت الراهن لا يوجد درجة عالية من الجدية من المجتمع الدولي تجاه إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ولكن على الأقل هناك توافق دولي بخصوص هذه المسألة، كما توجد قناعة بأن جوهر المشكلة الآن في ليبيا هو تواجد قوات أجنبية من دول أو مرتزقة.

دول أوروبية تنظر إلى ليبيا على أنها ساحة للمنفعة الاقتصادية

ولفت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القوات الأجنبية في ليبيا لا تنتمي إلى المنطقة ولديها أوهام وأحلام تستند إلى اعتبارات تاريخية بأنها كانت دولة مستعمرة في فترة ما، وبالتالي من حقها أن يكون لها تواجد في ليبيا، وهي تركيا بالتأكيد، كما أن هناك بعض الدول الأوروبية تنظر إلى الساحة الليبية على أنها ساحة للمنفعة الاقتصادية.