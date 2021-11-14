بدء أولى جلسات إعادة محاكمة حنين حسام بتهمة الاتجار في البشر بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام فتاة الـ «تيك توك»، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

القبض على حنين حسام

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق مع مباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

إعادة محاكمة حنين حسام

تم اقتياد حنين حسام إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، بعد أن تبين أن الحكم صدر غيابيا، وحددت لها النيابة والمحكمة جلسة اليوم لنظر إعادة محاكمتها في تهمة الاتجار في البشر.

اقتيادها للسجن

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيدعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

التحريض على الفسق

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.