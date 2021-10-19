إعادة محاكمة حنين حسام أمام «الجنايات» 14 نوفمبر

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط حنين حسام عقب هروبها اثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها، وتم اقتيادها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، بعد أن تبين أن الحكم غيابيا، وحددت لها النيابة والمحكمة جلسة اليوم لنظر إعادة محاكمتها في تهمة الاتجار في البشر.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيدعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

السجن 10 سنوات بحق حنين حسام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فيى محكمة التجمع الخامس، قد قضت يوم الأحد الماضي، بالسجن 10 سنوات على حنين حسام فتاة التيك توك، وكان منطوق الحكم غيابيا، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

المتهمون حرضوا على الفسق والإغراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومُعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ الاتجار بالبشر، والتي قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين حصلوا على منفعة مادية، نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة، والالتقاء بالشباب عبر مُحادثات مرئية، وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.