مقتل 68 سجينا خلال أعمال عنف بين عصابات المخدرات في سجون الإكوادور

أعلنت الشرطة الإكوادورية مقتل ما لا يقل عن 68 سجينا وإصابة أكثر من 20 آخرين في أعمال عنف وقعت خلال الليل في سجن «بينيتينسياريا ديل ليتورال»، الذي يقع في مدينة «جواياكيل» الجنوبية بالإكوادور، وهو نفس السجن الذي قُتل فيه 119 نزيلًا في أواخر سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر»، إن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جثثا ملقاة على الأرض داخل السجن وبعضها محترق.

وفي سياق متصل، وصف مسؤولون الأحداث، بأنها قتال بين عصابات متناحرة، فيما ألقت حكومة الإكوادور اللوم في أعمال العنف على صراعات بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على السجون.

مقتل نحو 300 نزيل في سجون الإكوادور خلال عام 2021

من جانبها، قالت قائدة الشرطة الجنرال تانيا فاليرا، في تصريح صحفي، إن الاشتباكات بين السجناء، بدأت أمس الأول الجمعة، فيما أوضح حاكم محافظة جوياس، حيث يقع السجن، أن تدخل الشرطة بهدف إعادة النظام أنقذ حياة الكثير من السجناء في المنشأة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكان رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، دعا أمس السبت، المحكمة الدستورية إلى السماح للجيش بدخول السجون، بدلا من توفير الأمن الخارجي فقط. وقتل نحو 300 نزيل بـ سجون الإكوادور في عام 2021.

كوبا تتهم «تويتر» بتضخيم مشاعر الاحتجاج في البلاد

وفي كوبا، اتهم وزير خارجية البلاد، برونو رودريجيز باريلا، موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الأمريكي، بالتلاعب في الخوارزميات وتضخيم مشاعر الاحتجاج في بلاده، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وكتب «باريلا» على «تويتر»، إن موقع التدوينات يتلاعب بشكل صارخ بالخوارزميات لإعطاء الانطباع بأن هناك عددا كبيرا من المستخدمين في كوبا يتخذون موقفا مناهضا لحكومة هافانا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشار «باريلا» إلى وجود أدلة على أن 15% فقط من الرسائل التي نُشرت على «تويتر» بين الساعة 12:00 والساعة 13:00 أمس السبت، قد تم إرسالها بالفعل من قبل مستخدمين في كوبا.